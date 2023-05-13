Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ и гаубицу М777 на Херсонском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

«На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка», - заявил Рулев.

Офицер добавил, что уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника.

Рулев уточнил, что в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных БПЛА.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило об уничтожении около 900 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.

Основные бои на данном направлении продолжаются в городе Артемовск. Штурмовые отряды российских сил продолжают штурм укрепрайонов ВСУ в западных кварталах города при поддержке подразделений ВДВ с флангов.

Также в военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы России отразили все атаки украинского наступления на Соледарском направлении.