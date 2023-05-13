В зоне СВО испытывают бункер-укрытие, выдерживающий 20 тонн

В зоне спецоперации испытывают быстровозводимый бункер-укрытие, выдерживающий 20 тонн Фото: Александр КОЦ

Быстровозводимый бункер-укрытие, спасающий от минометных снарядов и выдерживающий вес до 20 тонн, испытывается в зоне спецоперации в ДНР, об этом ТАСС сообщил гендиректор компании-разработчика Евгений Цирульников.

«Образец бункера-убежища отправлен в Росгвардию и уже применяется в районе передовой в ДНР», - сказал Цирульников.

Он отметил, что если бункер закопать в землю, то он с легкостью выдержит проход над ним легкобронированной техники, БТР, БМП, весом до 20 тонн.

«В заглубленном состоянии конструкция защитит от минометных и артиллерийских снарядов», - уточнил Цирюльников.

Как писал сайт KP.RU, глава Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac, уже начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих.

Он отметил, что впервые на винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия.

Ранее для патронов данного калибра покупались гильзы производства США и Австралии, порох - в Штатах и Финляндии.