Asia Times: Причиной провала контрнаступления ВСУ станет отсутствие неожиданности Фото: Александр КОЦ

В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной провала украинского контрнаступления, об этом написало китайское издание Asia Times.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», отмечается в статье.

Автор публикации разбирает два возможных направления атаки украинских войск. При этом, по его мнению, в обоих случаях ВСУ в условиях отсутствия неожиданности ждет встреча с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками.

В статье отметили, что Зеленскому дано четкое указание предпринять эту попытку, а в случае негативного для Украины исхода Байден имел бы возможность заявить, что он так или иначе «преподал русским урок».

«Увы, при этом погибнет несколько сотен тысяч человек», - подытожил журналист.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

По его словам, сформированные для контрнаступления подразделения полностью готовы, но ВСУ все еще не хватает «некоторых вещей». В частности Киеву необходима бронетехника, уточнил он.

Газета Financial Times написала, что на Украине не уверены в успехе контрнаступления ВСУ и обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Украинские чиновники признают, что Киев вряд ли сможет установить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, «по крайней мере, в этом году».

Указывалось, что в Киеве обеспокоены, что, если в ходе контрнаступления не будут взяты значительные территории, Запад начнет сомневаться в необходимости помогать ему и будет настаивать на переговорах между Украиной и Россией.