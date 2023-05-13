«Коммерсант»: ЕС пересматривает отношения с КНР в свете миротворческих усилий Пекина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры стран ЕС на встрече в Стокгольме обсудили, кроме российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив пересмотреть их в контексте миротворческих усилий Пекина, об этом написало издание «Коммерсант».

«За последний месяц в восприятии места Пекина в этом конфликте на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к Китаю не поставлять оружие РФ союзники Киева перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса», - отметили в публикации.

В статье подчеркнули, что перед встречей дипслужба ЕС подготовила план по пересмотру отношений с Пекином, который основан на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам.

Автор уточнил, что ЕС намерен строить политику в отношении Китая на основе трех понятий — «сотрудничество, конкуренция и соперничество».

Он добавил, что при этом соотношение между ними предполагается пересматривать в зависимости от поведения Пекина.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Данный план урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

«Диалог и переговоры - это единственный путь для урегулирования кризиса на Украине. Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран», - говорится в документе.

Ранее Ван И на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров.

21 марта президент России Владимир Путин после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином поддержал план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Путин уточнил, что этот план может быть взять за основу, но только когда к нему будут готовы на Запада и в Киеве.