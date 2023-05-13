В США личные данные 237 тысяч сотрудников государственных учреждений попали в открытый доступ Фото: REUTERS

В сеть утекли данные 237 тысяч сотрудников госучреждений США. В Министерстве транспорта Соединенных штатов произошла утечка, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное в американский конгресс.

В письме говорится о том что в системе обработки льгот TRANServe оказалась нарушена безопасность. С помощью этой системы госслужащим компенсировали часть расходов на проезд. Пока неизвестно, применены ли утекшие данные в преступных целях или нет.

Сейчас ведется расследование инцидента, из-за чего система TRANServe заморожена до того момента, пока безопасность не восстановят. При этом, ведомство сообщило агентству, что утечка не касалась никаких транспортных систем безопасности. Ответственных за взлом также не было названо.

К слову, из-за недавней утечки секретных данных Пентагона, стало известно о том, что США следили не только за своими противниками.