Вертолет потерпел крушение в Брянской области

Вертолет упал в городе Клинцы. Фото: стоп-кадр видео «Подслушано Клинцы»

В Брянской области в районе города Клинцы в субботу, 13 мая, в результате возгорания потерпел крушение вертолет.

“Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя”, – сообщили в экстренных службах агентству ТАСС.

Также в экстренных службах отметили, что на данный момент принадлежность вертолета не установлена и выясняется информация о пострадавших. На место для выяснения обстоятельств происшествия уже отправились сотрудники оперативных служб.

Напомним, днем ранее при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. По предварительным данным Минобороны, трагедия, унесшая жизни двух летчиков, произошла из-за отказа техники. Также в ведомстве уточнили, что машина была без боекомплекта, а на земле разрушений и пострадавших нет.

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