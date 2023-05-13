Губернатор Никитин: Прилепин пришел в сознание после успешной операции

Захар Прилепин пришел в сознание после успешной операции по остеосинтезу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что российский публицист Захар Прилепин, пострадавший в результате теракта 6 мая, пришел в сознание после успешной операции и находится в стабильном состоянии.

“Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в 8 рук (четыре хирурга - объединённая команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)”, – поделился Никитин деталями операции.

Также он отметил, что, по рекомендации лечащих врачей, Прилепин останется в палате интенсивной терапии, а также будет введен временный запрет на его посещение. Никитин поблагодарил врачей за проявленный профессионализм и пожелал публицисту скорейшего выздоровления.

Напомним, покушение на известного публициста, патриота и писателя Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Следком России квалифицировал данное происшествие как теракт.

Через несколько часов оперативники задержали гражданина Украины, который в ходе допроса признался в содеянном. По его словам, он с 2018 года работает на спецслужбы Украины и прибыл в Россию именно для совершения этого теракта.

В МИД России назвали этот случай свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.

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