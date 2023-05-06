Прилепин доставлен в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОКУШЕНИЕ НА ПРИЛЕПИНА: ВЗОРВАН АВТОМОБИЛЬ С ПИСАТЕЛЕМ ВНУТРИ

Покушение на известного публициста, патриота, писателя Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Поклоники долго не могли найти ответы на вопросы: что случилось с Захаром Прилепиным, жив ли он. Позже появились подробности о его состоянии после покушения: как сообщается, писатель возвращался в Москву из освобожденных территорий России, когда и произошел взрыв. Водитель Прилепина погиб на месте, самого писателя везут в больницу. Предварительно, он получил ранения в ноги, но выжил. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе писателя.

- С Захаром Прилепиным все в порядке, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас на место происшествия выехали полицейские и следователи, чтобы установить подробности террористическоего покушения. В это время ответственность за подрыв машины писателя взяла на себя проукраинская группировка, за которой могут стоять спецслужбы Украины. Как и в предыдущих случаях с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским – вероятно, взрыв автомобиля будет расценен, как террористический акт.

ПОДРОБНОСТИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА ОТ РОДНЫХ

Подробности о подрыве машины и состоянии здоровья Прилепина сейчас пытаются выяснить даже родственники. KP.RU удалось связаться с мамой, сыном и дочерью писателя. Они находятся в глубоком шоке после случившегося.

- Я пока ничего не знаю, - разрыдалась в разговоре с KP.RU мать писателя Татьяна Николаевна.

Водитель писателя погиб Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Женщина в своих соцсетях каждый день пишет о сыне. Для нее случившееся стало огромным ударом. Дочь писателя, тем временем, следит за его состоянием.

- Он жив, это правда. Я пока знаю столько же, сколько и вы, - призналась KP.RU старшая дочь Прилепина Кира. Предварительно, с отцом могла быть младшая дочь Лилия.

Сына Захара Прилепина взрыв застал, когда он ехал в метро.

- Если честно, мы пока вообще ничего не знаем, - вздохнул Глеб Прилепин.

По словам семьи, Захару Прилепину постоянно поступали угрозы. С 2014 года писателя ненавидели за его патриотизм и множество раз грозили убить. Сейчас в Нижегородской области силовики на выездах проверяют машины. СКР возбудил уголовное дело.

На месте происшествия от взрыва образовалась воронка. Переднюю часть автомобиля оторвало, обломки разбросало на десятки метров. Сам Захар Прилепин, по предварительной информации, получил повреждения ног. По последним данным, состояние здоровья Прилепина, оценивают как тяжелое.

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