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НовостиПолитика6 мая 2023 10:10

Захарова прокомментировала покушение на Захара Прилепина

Захарова заявила, что США создали из киевского режима еще одну террористическую ячейку
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова прокомментировала покушение на Захара Прилепина

Захарова прокомментировала покушение на Захара Прилепина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова после информации о взрыве автомобиля писателя Захара Прилепина заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, покушение на писателя было совершено на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая, где был взорван автомобиль писателя. Сообщалось о гибели водителя. Проект wargonzo также заявил, что вместе с Захаром Прилепиным в машине была его дочь, которая не пострадала, но охранник писателя погиб.

*ИГИЛ – Исламское государство - запрещенная в РФ террористическая группировка