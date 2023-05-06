Захарова прокомментировала покушение на Захара Прилепина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова после информации о взрыве автомобиля писателя Захара Прилепина заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, покушение на писателя было совершено на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая, где был взорван автомобиль писателя. Сообщалось о гибели водителя. Проект wargonzo также заявил, что вместе с Захаром Прилепиным в машине была его дочь, которая не пострадала, но охранник писателя погиб.

*ИГИЛ – Исламское государство - запрещенная в РФ террористическая группировка