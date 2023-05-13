Украинские СМИ сообщили о пожаре рядом с киевской телевышкой

Около центра Киева, рядом с главной городской телебашней, замечен высокий столб чёрного дыма. Фото: Кадр видео

Около центра Киева, рядом с главной городской телебашней, замечен высокий столб чёрного дыма. Очевидцы сообщают о пожаре, но что конкретно горит - неизвестно. Об этом пишут украинские СМИ, первыми сообщили в издании «Страна».

Журналисты опубликовали несколько снимков, сделанных с разных ракурсов, на которых виден дым от некоего объекта, расположенного на территории Киевской телебашни.

Напомним, что Киевская телевышка является главным телерадиовещательным объектом столицы Украины. Башня высотой 385 метров расположена в районе Сырец.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ночью 13 мая в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сигнал о воздушной опасности прозвучал также в Винницкой и Полтавской областях Украины. Последние известные взрывы в Киеве прогремели 9 мая 2023 года.

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