Украинский суд заочно приговорил бывшего адмирала ЧФ РФ Витко к 15 годам тюрьмы Фото: Анастасия ЖУКОВА

Бывшего командующего Черноморским флотом России, адмирала Александра Витко заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере 160 млрд долларов, решением Днепровского суда Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Известно, что обвинительное заключение против Витко было направлено в суд ещё в 2016 году, украинской военной прокуратурой. Бывшего адмирала на Украине обвиняют по нескольким статьям, одна из которых - государственная измена.

Следственный комитет РФ, в ответ на незаконное преследование Витко, возбудил уголовное дело в отношении ответственных лиц Генпрокуратуры Украины.

Напомним, что Витко командовал Черноморским флотом России с 2013 по 2018 годы, а во время событий в Крыму был одним из переговорщиков с командованием военно-морского флота Украины.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Витко назвал воссоединение России и Крыма точкой отсчёта в модернизации Черноморского флота.