Il Giornale: В Риме возле Колизея прошла акция протеста из-за приезда Зеленского Фото: REUTERS

В центре Рима активисты из организации «Фронт коммунистической молодежи» организовали протестную акцию против Зеленского, куда он прибыл с официальным визитом, об этом сообщила газета Il Giornale.

«В паре километров от места встречи украинского президента с главой Италии крайне левые активисты бросили Зеленскому вызов, развернув рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом», - отметили в статье.

Митингующие выступили против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.

«Мы считаем позорной политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие на Украину», - приводит газета слова одного из протестующих.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский, в рамках своего турне по странам Запада в надежде на получение больших гарантий и оружия, посетил Италию, где провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони.

По итогам этой встречи он заявил о якобы «очень важных решениях по защите украинского неба».

Ранее пользователи Twitter негативно встретили новость о визите Зеленского в Италию.

Напомним, Зеленский прилетел в Рим на встречу с властями Италии. Также сообщалось, Зеленский планирует встретиться и с папой Римским Франциском.

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