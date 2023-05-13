Никита Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра» в Екатеринбурге.

«...Маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, - это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», - подчеркнул Михалков на сессии «Бесогон и право».

Режиссер отметил, что не надо его заставлять верить, что «вся история моей страны – это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня таким счастливым».

«И не надо его ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный», - предложил Михалков.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2021 года Олег Газманов заявил, что он бы закрыл «Ельцин-центр», 100 процентов.

По его словам, это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова!

Газманов поддержал лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который ранее открыто заявил, что центр занимается антигосударственной контрпропагандой.

В августе 2022 года депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила убрать имя Ельцина из названий Уральского федерального университета, который сегодня носит имя Ельцина, улицу, названную в честь президента и Ельцин Центр, который стоит не просто переименовать, а закрыть.