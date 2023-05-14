Зеленский: Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта Фото: REUTERS

Киев не нуждается в чьем-либо посредничестве для урегулирования конфликта в стране, об этом заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

«...Сам формат посредничества Украины с Путиным... Вопрос в том, что нам не нужны посредники... Мы должны разработать план действий по поводу мира справедливого, мира на Украине», - сказал он.

По словам Зеленского, ему «не о чем» говорить с президентом России.

Как писал сайт KP.RU, в январе Папа Римский Франциск призывал Зеленского сесть за стол переговоров и найти конструктивное решение конфликта дипломатическим путем.

В феврале Мария Захарова в отчет на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров заявила, что киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал.

Захарова подчеркнула, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

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