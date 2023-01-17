Папа Римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Россией

Папа Римский призвал Зеленского к дипломатическому урегулированию конфликта. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск призвал украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и найти конструктивное решение конфликта дипломатическим путем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

По словам Севастьянова, он обсудил с понтификом очередные поставки вооружений Киеву.

«Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», - рассказал Леонид Севастьянов, добавив, что папа Франциск посоветовал Зеленскому прислушаться к голосу прагматизма и рациональности.

Ранее Папа Римский Франциск высказал мнение, что ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны «по частям», на фоне растущей ядерной угрозы.

Напомним, в рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву 12 танков, а глава британского Минобороны пообещал Киеву сто единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog, а также беспилотники и технику для расчистки минных полей.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

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