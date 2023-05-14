WP: Зеленский планировал подорвать нефтепровод «Дружба» и оккупировать приграничную территорию России Фото: REUTERS

Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничную территорию России, об этом написала газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона.

«За закрытыми дверями он предложил... - оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО», - отметили в публикации.

Помимо прочего, в документах Зеленский описан как «лидер с агрессивными инстинктами», чей образ «резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого» государственного деятеля.

По данным издания, в конце января Зеленский предлагал наносить удары по России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы «оккупировать неуказанные приграничные города».

Целью таких действий являлось получением Киевом рычагов влияния на переговорах с Москвой, пояснялось в статье.

Как писал сайт KP.RU, в апреле American Conservative написал, что утечка секретных документов Пентагона и американских спецслужб раскрывает, что украинский корабль тонет.

Указывалось, что политики США, военные лидеры и разведчики признают, что «победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной».

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что из утечки секретных документов Пентагона следует, что Киев врет о реальном положении дел в стране.

Напомним, в начале апреля произошла утечка секретных данных Пентагона и американских спецслужб о ситуации на Украине, о ее подготовке к контрнаступлению.

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