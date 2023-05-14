На западе Украины в Тернополе прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

На западе Украины в Тернополе прогремела серия взрывов, в окрестностях Киева сообщалось о работе сил ПВО после объявленной в субботу воздушной тревоги в большинстве регионов страны.

«По предварительным данным, есть прилет в промзону Тернополя», - написал в соцсети глава Тернопольского облсовета Михаил Головко.

При этом в украинских соцсетях появились кадры с мощными взрывами и пожаром в Тернополе, несмотря на то, что местные власти призывали не публиковать такие материалы.

Затем Киевская областная военная администрация сообщала о работе средств ПВО в окрестностях города.

Кроме того, украинские СМИ заявили, что взрывы были также слышны в подконтрольном Киеву Херсоне.

Как писал сайт KP.RU, 11 мая в Черниговской области были слышны взрывы. Ранее в Черниговской, а также в соседней Сумской области была объявлена воздушная тревога.

9 мая сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы, сообщали очевидцы.

Мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.