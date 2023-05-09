Сильные взрывы прогремели в нескольких районах Киева Фото: REUTERS

Сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы во вторник, 9 мая, сообщили очевидцы.

Как передает ТАСС, мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма. Один из них рассказал, что от взрывов вибрировали окна, а в 5:00 работала система противовоздушной обороны.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрыве в Киеве утром 9 мая.

Как писал сайт KP.RU, ночью 9 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака. В Соломенском районе города после взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом. Кроме того, на одной из стоянок были повреждены 15 грузовых и пять легковых автомобилей, а также, вероятно, повреждена газовая труба высокого давления, вследствие чего возник пожар.