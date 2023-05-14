Global Times: Россия спецоперацией на Украине активизировала глобальный переход к многополярности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение России о начале спецоперации на Украине активизировало переход к многополярности, об этом написал в Global Times американский политолог Эндрю Корыбко.

«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое «возвращение в нормальное русло истории» благодаря спецоперации на Украине», - заявил автор статьи.

Корыбко отметил, что СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности».

Обозреватель назвал «исторической аномалией» период однополярности после распада СССР.

По его словам, данная ситуация в мире произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что США «исключительны».

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.

В апреле 2023 года российский лидер заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, и противники этого проиграют.

«Это факт такой же, как восход солнца», - отметил президент России.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Целями спецоперации Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.