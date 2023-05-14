Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность.» - написал он.

Немецкие СМИ сообщали, что Зеленского примет канцлер Германии Олаф Шольц, а затем должна состояться его встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский в рамках своего турне по странам Запада посетил Италию, где встречался с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

По итогам этой встречи Зеленский сообщил о неких решениях по «защите украинского неба», однако никаких подробностей не последовало.

Находясь в Риме, он сделал несколько заявлений. Так, в интервью итальянским СМИ Зеленский сказал, что Киев не нуждается в чьем-либо посредничестве для урегулирования конфликта на Украине.

Он высказался, что ему «не о чем» говорить с президентом России.

Кроме того, Зеленский вновь утверждал, что Киев якобы не причастен к атаке беспилотников на Кремль.

По его словам, если бы беспилотник запустил Киев, «мы бы сказали. Нам не страшно это признать».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.