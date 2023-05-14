Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад не может восполнить ВСУ потери бронетехники Фото: Александр КОЦ

Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру.

«Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч!», - заявил Макгрегор.

По его словам, можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы.

Колоссальные потери техники украинской армией говорят о «чрезвычайной эффективности» армии России в уничтожении бронетранспорта, пояснил полковник.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор заявил, что Украина находится в очень сложном положении, так как российские войска уничтожают все больше западной техники, а НАТО считает страну «гиблым делом».

Офицер отмечал, что Киев уже потерял около 90% всего оружия, которое ему поставил Запад, поэтому ВСУ еще не скоро может быть готово к возможному наступлению.

Он пояснял, что у Киева нет ПВО, в связи с чем они не могут не могут отражать российские ракеты и артиллерию.

По мнению Макгрегора, использование сил стран НАТО ради спасения Украины - безнадежная затея.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.