Под Марьинкой в ДНР российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ Фото: Александр КОЦ

Под Марьинкой в ДНР российские военные уничтожили украинскую разведгруппу, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки в Марьинском районе», - рассказал Гордеев.

Он добавил, что дроном-камикадзе «Ланцет» была уничтожена украинская гаубицу M777 в районе Шахтерского.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что расчеты батарей САУ 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.

Отмечалось, что передвижения противника были выявлены расчетами БПЛА. После успешного нанесения удара, артиллеристы сменили свою огневую позицию.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.