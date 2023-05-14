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НовостиПолитика14 мая 2023 2:55

Под Марьинкой в ДНР российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ

Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую гаубицу M777
Сергей ГАПЧУК
Под Марьинкой в ДНР российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ

Под Марьинкой в ДНР российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Под Марьинкой в ДНР российские военные уничтожили украинскую разведгруппу, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки в Марьинском районе», - рассказал Гордеев.

Он добавил, что дроном-камикадзе «Ланцет» была уничтожена украинская гаубицу M777 в районе Шахтерского.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что расчеты батарей САУ 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.

Отмечалось, что передвижения противника были выявлены расчетами БПЛА. После успешного нанесения удара, артиллеристы сменили свою огневую позицию.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.