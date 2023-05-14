В Тернопольской области власти сообщили о повторных взрывах Фото: REUTERS

Глава госадминистрации Труш сообщил в соцсети о повторных взрывах в Тернопольской областной.

Ранее глава Тернопольского облсовета Михаил Головко подтвердил прилет в промзону Тернополя.

«На Тернопольщине слышны звуки взрывов», - написал Труш.

Кроме того, чиновник призвал жителей находится в укрытиях и не публиковать фото и видео прилетов.

Как писал сайт KP.RU, на западе Украины в Тернополе прогремела серия взрывов, в окрестностях Киева сообщалось о работе сил ПВО после объявленной в субботу воздушной тревоги в большинстве регионов страны.

После взрывов в Тернополе в украинских соцсетях появились кадры с мощными взрывами и пожаром, хотя власти призывали не публиковать такие материалы.

Напомним, ночью, 14 мая, воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, а также в Киеве и Киевской области.

Первыми тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, и Одесской областях.

Затем сигнал распространился на Киев, Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Черниговскую, Кировоградскую и Житомирскую области.

Сигналы тревоги отмечались и на подконтрольных Киеву частях ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.