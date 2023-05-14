РИА Новости: Российские войска установили огневой контроль над участком трассы под Авдеевкой Фото: Александр КОЦ

Российские военные на передовой под Новокалиново в ДНР взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, об этом рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск.

«Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем», - сообщил спецназовец.

Боец подчеркнул, что в этом направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до пяти километров.

«...Местность просматривается на много километров и противнику очень тяжело прорваться», - пояснил разведчик.

Как писал сайт KP.RU, под Марьинкой в ДНР российские военные группировки войск «Восток» вскрыли и ликвидировали украинскую разведгруппу. Кроме того, дроном-камикадзе «Ланцет» была уничтожена украинская гаубицу M777 американского производства в районе Шахтерского.

В свою очередь Минобороны России заявило о нанесении удара по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ расчетами батарей САУ 2С3М «Акация».

Напомним, населенный пункт Новокалиново находится в нескольких километрах от Авдеевки, которая в настоящее время находится под контролем киевского режима.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.