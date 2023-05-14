Российские артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия уничтожила два временных украинских пункта дислокации военных в Запорожье. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии были уничтожены обнаруженные в ходе воздушной разведки два пункта временного нахождения противника. Речь идет о пунктах в районе Каменского и. Новоданиловки.

"Уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка, гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного", - приводит слова Гордеева РИА Новости.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что истребители ВКС России смогли сбить украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и Миг-29. Напомним,12 мая во время празднования Дня Республики украинская сторона нанесла удар по нескольким предприятиям Луганска.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.