Служба безопасности Украины объявила дополнительный набор в колл-центры для вымогания денег у россиян Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины объявила дополнительный набор в колл-центры, которые вымогают деньги у граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, сейчас в Днепропетровске и Запорожье объявили дополнительный набор сотрудников в "колл-центры". Основной задачей таких организаций является вымогательство денег у граждан России и СНГ. Трудоустроиться в такие колл-центры можно с помощью связей, заявил источник.

Такие организации работают по определенной схеме. С помощью подставных сим-карт, которые при звонках в РФ предоставляют мобильным операторам информацию о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, мошенники звонят жертвам. Аферисты представляются банковскими работниками и говорят о блокировке карты, в связи с чем деньги нужно перевести на "резервный счет". Как только деньги будут переведены, они попадают в распоряжение СБУ, пояснил источник.

Средняя зарплата по данной мошеннической схеме - около 1750 долларов. Для увольнения работник должен отработать штраф, а именно расходы компании на сим-карты, тарифы и обучение. Данные о "работнике" сразу поступают в украинское МВД. Источник российских спецслужб в СБУ сообщил о колл-центрах в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

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