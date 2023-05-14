Житель Артемовска рассказал, что российские бойцы спасли людей из заминированного ВСУ дома Фото: Александр КОЦ

Российские бойцы группы "Вагнер" помогли выйти гражданам из заминированного украинцами подвала в Артемовске. Об этом рассказал эвакуированных и зоны боевых действий Олег Корнеев.

"У нас возле подвала была куча угля, мы туда со страхом ходили набрать хотя бы половину ведра угля и обратно в подвал. Так, ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит", - рассказал житель Артемовска.

После этого буквально через пару дней гражданских лиц вывели российские военнослужащие. Они услышали обращение на русском языке.

"Услышали голос: "Живые кто есть?", причем русский язык. Мы не поверили, а потом они предупредили: "Ребята давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас подорвем, чтобы сделать вам проход и вы смогли вылезти". Взрыв был небольшой, после чего мы вышли", — делится Корнеев с РИА Новости.

После того, как все гражданские были вызволены, российские солдаты разминировали весь дом.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовики при поддержке подразделений ВДВ с флангов освободили еще один квартал на северо-западе Артемовска.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.