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НовостиПолитика14 мая 2023 8:14

Житель Артемовска рассказал, что российские бойцы спасли людей из заминированного ВСУ дома

Для этого пришлось подорвать стену дома
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Житель Артемовска рассказал, что российские бойцы спасли людей из заминированного ВСУ дома

Житель Артемовска рассказал, что российские бойцы спасли людей из заминированного ВСУ дома

Фото: Александр КОЦ

Российские бойцы группы "Вагнер" помогли выйти гражданам из заминированного украинцами подвала в Артемовске. Об этом рассказал эвакуированных и зоны боевых действий Олег Корнеев.

"У нас возле подвала была куча угля, мы туда со страхом ходили набрать хотя бы половину ведра угля и обратно в подвал. Так, ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит", - рассказал житель Артемовска.

После этого буквально через пару дней гражданских лиц вывели российские военнослужащие. Они услышали обращение на русском языке.

"Услышали голос: "Живые кто есть?", причем русский язык. Мы не поверили, а потом они предупредили: "Ребята давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас подорвем, чтобы сделать вам проход и вы смогли вылезти". Взрыв был небольшой, после чего мы вышли", — делится Корнеев с РИА Новости.

После того, как все гражданские были вызволены, российские солдаты разминировали весь дом.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовики при поддержке подразделений ВДВ с флангов освободили еще один квартал на северо-западе Артемовска.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.