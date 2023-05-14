Минобороны: Российские военные уничтожили склады и пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области Фото: REUTERS

Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ и складам. Об этом сообщили в воскресенье, 14 мая, в Минобороны РФ.

Как стало известно, удары были нанесены в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. Цель удара достигнута, сообщили в ведомстве.

Помимо этого, за последние сутки российская артиллерия уничтожила два временных украинских пункта дислокации военных в Запорожье. По словам По словам начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева, с помощью огневого удара артиллеристов удалось уничтожить обнаруженные в ходе воздушной разведки два пункта временного нахождения противника.

Кроме того, в ведомстве сообщали об удачной работе истребителей ВКС России. Российская техника смогла сбить украинский Су-24, запустивший крылатые ракеты Storm Shadow по Луганску, и Миг-29.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.