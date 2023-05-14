В Минобороны рассказали о героических подвигах погибших в боях офицеров Макарова и Бровко

Оба военнослужащих погибли при отражении атак со стороны Украины в районе Красного в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах героически погибших командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко. Они погибли при отражении атак со стороны Украины в районе Красного в ДНР.

Как стало известно, Вячеслав Макаров находился на передовой и лично руководил боем. Российским военным удалось отразить две атаки украинской стороны и уничтожить три танка, четыре боевые машины и два бронеавтомобиля ВСУ. В результате, он был тяжело ранен в результате третьей атаки во время эвакуации.

А Евгений Бровко руководил обороной на данном участке. Он получил множественные осколочные ранения.

Кроме того, 14 мая Минобороны сообщили о российских ударах по пунктам дислокации ВСУ и складам. Удары нанесены в районах Тернополя и Петропавловки.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.