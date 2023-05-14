Зеленский заявил, что у Украины нет сил и средств атаковать Россию Фото: REUTERS

У Украины сейчас нет намерений и достаточного количества вооружения для ударов по российским территориям в период контрнаступления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

"Мы не атаковали российские территории, у нас нет сил и времени на это. Кроме того, у нас не осталось вооружения, с которым мы могли бы это сделать", - заявил украинский лидер в ответ на вопрос, видит ли он возможность занять часть территории России для усиления позиции переговоров.

По словам Зеленского, подготовка к контрнаступлению продолжается и на данный момент. Также он допускает то, что в случае провала украинской стороны, несколько государств начнут думать о необходимости мирный переговоров.

Напомним, Владимира Зеленского в своей берлинской резиденции принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 14 мая 2023 года. Об этом сообщали в эфире немецких телеканалов.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.