США ошиблись, вытянувшись в противостояние с Россией на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты допустили серьезную ошибку, вступив в конфликт с Россией на Украине. К такому выводу пришли Рахмат Вадиди и Нилай Сайя в статье для издания The National Interest.

— Ирония ситуации в том, что Запад оказался втянутым в войну против России в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог с ней для противодействия Китаю, — говорится в статье.

Помимо этого, в статье отмечают, что Запад этим конфликтом только подтолкнул Москву к более тесному сотрудничеству с Китаем, который с большим желанием стремится к дружбе с соседним государством.

Авторы статьи пришли к выводу, что таким образом Вашингтон решил вступить в конфликт сразу с двумя великими державами и глупо полагать, что Соединенные Штаты смогут победить в нем.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже этим летом, а Россия не может проиграть. Он добавил, что у Москвы есть потенциал, чтобы нанести сокрушающее поражение Украине.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.