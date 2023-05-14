Российским военнослужащим групп ЦВО вручили государственные награды за героизм и отвагу Фото: стоп-кадр из видео

В зоне спецоперации военнослужащим штурмовых групп ЦВО вручили государственные награды. Среди них есть медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть». Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Также знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени были удостоены свыше 120 военнослужащих.

Помимо этого двух бойцов наградили Орденом Мужества, один из которых — командир штурмового отряда с позывным «Сармат». В ходе мероприятия с награждением бойцов, командир говорил теплые слова и выражал благодарность за службу каждому бойцу.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил медалью «За отвагу» личный состав подразделения аэроразведки БАРС «Каскад». Силами подразделения было уничтожено почти полторы тысячи целей противника.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.