Макрон заявил, что архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией Фото: REUTERS

Архитектура безопасности Европы должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Opinion.

«...Архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины», - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что при этом «она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса».

По мнению Макрона, задача Европы – помочь Украине в контрнаступлении, «подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые неизбежно должны начаться».

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года глава МИД Германии Бербок заявила, что Европе необходима не «безопасность с Россией», а «безопасность от России».

По ее словам, Берлин поставляет оружие Украине не только для «спасения жизней», но и для того, чтобы развеять сомнения в международной надежности Германии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине – вынужденная мера для того, чтобы не возникли риски, которые несли бы «угрозу самому существованию России».

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно предупреждал, что Европа и США вооружают Украину, чтобы принудить Россию соблюдать изобретенные Вашингтоном правила, но эта цель не будет достигнута.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.