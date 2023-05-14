Эрдоган набирает меньше 50% голосов после обработки 95% бюллетеней

На выборах президента Турции Эрдоган набирает 49,94 % голосов избирателей после обработки 93% голосов Фото: REUTERS

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган после обработки данных 95% урн набирает 49,76%, его соперник от оппозиции Кылычдароглу получает 43,3% голосов, об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на информацию ЦИК.

«За Эрдогана — 49,76 процента (более 24,3 миллиона граждан), за Кылычдароглу — 44,49 процента (более 21,6 миллиона)», - сказано в сообщении.

Напомним, если ни один из кандидатов не наберёт в ходе голосования 50%, то будет проводится второй тур.

Как писал сайт KP.RU, ранее после обработки 55,98% бюллетеней Реджеп Эрдоган набирал на выборах главы Турции 16,99% голосов, об этом сообщал ЦИК страны.

Его главный соперник, представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу на тот момент набрал 37,4%.

За еще одного кандидата в президенты республики Синана Огана отдали голоса 5,3% избирателей, еще 0,6 – за вышедшего из выборной гонки Муххарема Индже.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.