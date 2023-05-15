ФНС России может стать ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют Фото: REUTERS

ФНС России могут назначить ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете «Известия».

«Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях», - сообщил Моисеев.

Он подчеркнул, что сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС.

Замглавы Минфина отметил, что все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.

«Трансграничных расчетов «рубль – доллар» практически, я бы сказал, нет. «Рубль – евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет», - отметил Моисеев.

Он уточнил, что связано это с целым рядом причин – блокировкой счетов, комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата.