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НовостиЭкономика15 мая 2023 0:00

ФНС России может стать ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют

Налоговое ведомство будет принимать декларации от людей
Сергей ГАПЧУК
ФНС России может стать ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют

ФНС России может стать ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют

Фото: REUTERS

ФНС России могут назначить ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете «Известия».

«Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях», - сообщил Моисеев.

Он подчеркнул, что сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС.

Замглавы Минфина отметил, что все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.

«Трансграничных расчетов «рубль – доллар» практически, я бы сказал, нет. «Рубль – евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет», - отметил Моисеев.

Он уточнил, что связано это с целым рядом причин – блокировкой счетов, комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата.