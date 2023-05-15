Посол Белоруссии Крутой: Россия готова снять ограничения в торговле с Минском Фото: REUTERS

Россия выразила готовность снять ограничения еще по отдельным позициям в торговле с Белоруссией, об этом сообщил телеканалу «Беларусь 1» посол республики в России Дмитрий Крутой.

«Мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения», - отметил дипломат.

По его словам, российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть.

«Для нас критически важный сегмент - это машиностроение. Безусловно, мы хотим сохранить хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России», - подчеркнул Крутой.

Как писал сайт KP.RU, в 2022 году товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12%. И достиг 43,4 млрд долларов - по подсчетам российской стороны. Минск оценивает товарооборот с Москвой в 50 млрд долларов, так как в Белоруссии считают не только товары, но и услуги - например, санаторно-курортные.

В феврале 2023 года Москва и Минск подписали соглашение о цене на газ до 2025 года включительно. Стоимость газа составила 128,52 долларов за тысячу кубометров. Как отмечалось, с 2021 года расчеты за газ идут в российских рублях по курсу.