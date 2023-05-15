Макрон и Зеленский выступили за новые санкции против России Фото: REUTERS

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию, об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.

«Украина и Франция согласны, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций», - сказано в коммюнике.

Отмечается, что страны «согласны с необходимостью активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций через третьи страны».

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели укомплектует несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

«Военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала конфликта, продолжается, и готовятся новые поставки...», - говорилось в совместном заявлении.

При этом было заявлено, что в ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC.

Напомним, президент Украины Зеленский совершает рейд по европейским столицам с целью получения поддержки действиям Киева. Ранее Зеленский побывал в Риме, где встретился с председателем Совета министров Италии Мелони.

Затем приехал в Берлин, пообщался с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Германии Штайнмайером. Позже в городе Ахен Зеленскому вручили международную премию имени Карла Великого.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.