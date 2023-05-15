Reuters: Страны G7 планируют ограничить экспорт в Россию товаров, используемых армией
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Главы стран G7 планируют на саммите в Японии ужесточить санкции против Москвы, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных чиновников.
По данным агентства, указанные меры нацелены на «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы».
В статье не говорится, какие именно товары будут ограничены к экспорту в Россию.
Подчеркивалось, что меры G7 будут направлены на то, чтобы предотвратить «уклонение от санкций с участием третьих стран», а также «на подрыв будущего производства энергии в России».
Как писал сайт KP.RU, ранее Макрон и Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию.
В их коммюнике указывалось, «Украина и Франция согласны, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций».
Помимо этого страны будут активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций через третьи страны.
Напомним, в конце марта 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 11-й пакет санкций против России будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.
Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.