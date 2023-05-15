Reuters: Страны G7 планируют ограничить экспорт в Россию товаров, используемых армией Фото: REUTERS

Главы стран G7 планируют на саммите в Японии ужесточить санкции против Москвы, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных чиновников.

По данным агентства, указанные меры нацелены на «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы».

В статье не говорится, какие именно товары будут ограничены к экспорту в Россию.

Подчеркивалось, что меры G7 будут направлены на то, чтобы предотвратить «уклонение от санкций с участием третьих стран», а также «на подрыв будущего производства энергии в России».

Как писал сайт KP.RU, ранее Макрон и Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию.

В их коммюнике указывалось, «Украина и Франция согласны, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций».

Помимо этого страны будут активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций через третьи страны.

Напомним, в конце марта 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 11-й пакет санкций против России будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.