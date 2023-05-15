«C тобой все кончено. Капут!» заявили в Сети после выступления Зеленского в Ахене

Пользователи Twitter подвергли критике выступление Зеленского в Ахене Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после визита в Германию.

Зеленский в своем новом посте написал об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.

Один из пользователей написал, что «после сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия».

Кто-то из читателей возмутился, «в каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых «союзников и спонсоров».

В другом комментарии Зеленскому посоветовали в следующий раз использовать свой собственный частный самолет.

При этом читатели указали Зеленскому на необходимость искать мира, а не продлевать страдания украинского народа.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Зеленский совершает рейд по европейским столицам с целью получения поддержки действиям Киева. Зеленский уже побывал в Риме, где встретился с председателем Совета министров Италии Мелони и Папой Римским, после встречи с которым украинский президент заявил, что «при всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники».

Затем Зеленский на немецком самолете прибыл в Берлин, пообщался с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Германии Штайнмайером. Позже в городе Ахен Зеленскому вручили международную премию имени Карла Великого.

После этого Зеленский отправился в Париж к президенту Макрону. По итогам встречи Макрон и Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.