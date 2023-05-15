Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям, об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Кроме того, подчеркивалось, что в графике президента России значатся совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, 12 мая президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ по видеосвязи. В рамках совещание обсуждалось членство и участие России в некоторых международных организациях.

Отмечалось, что в заседании принимали участие высшие руководители российских управлений и ведомств, такие как: Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также другие.

В сообщении указали, что докладчиком по теме выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Каких-либо подробностей совещания не раскрывалось.