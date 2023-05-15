Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России
Фото: Министерство обороны РФ
После уничтожения авиацией России нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке Херсонской области украинские военные боятся располагаться там на постоянной основе, об этом сообщил РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«...Российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течение некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигиревке не располагалось», - заявил Барбашов.
Он уточнил, что несколько дней назад украинские войска снова появились, но там они долго не задерживаются.
Барбашов отметил, что украинские военные поняли, что в противном случае они «будут сразу же уничтожены (в Снигиревке - прим.), и в тех местах куда следуют».
Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что российские артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации нацбата «Азов»* в ДНР.
В результате атаки был уничтожен склад с боеприпасами, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии ВСУ и один 120-мм миномет.
Ранее севернее и южнее Артемовска ВСУ предпринимали несколько атак на российские позиции. Российские военные успешно отразили атаки, прорывов обороны не допустили.
* Запрещенная в России террористическая организация
Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.