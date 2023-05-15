Умер Владимир Кузнецов, актер фильма "Юнона и Авось"

Кузнецов служил в "Ленкоме" 45 лет - с 1969 по 2014 годы Фото: кадр из фильма

Умер Владимир Кузнецов, известный советский актер и артист фильмов "Битва за Москву" и "Юнона и Авось". Ему было 79 лет, сообщается на странице театра "Ленком".

В театре сообщили, что Кузнецов служил в "Ленкоме" 45 лет - с 1969 по 2014 годы. Он пришел в театр сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

По какой причине скончался актер не сообщается. Прощание с ним состоится во вторник, 16 мая, в траурном зале Боткинской больницы.

Из наиболее ярких и знаковых работ в кино у Владимира Кузнецова - "В полосе прибоя", "Тихое следствие", "Битва за Москву", "Юнона и Авось". Кузнецов также принимал участие в спектаклях режиссеров Марка Захарова, Андрея Тарковского и многих других.

Ранее стало известно о смерти звезды актера "Убойной Силы" Александра Тютрюмова. Он скончался на 65-м году жизни в Петербурге.