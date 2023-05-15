Глава СК Бастрыкин предложил привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Следственном комитете России предложили установить административную и уголовную ответственность для тех, кто создает и покупает треш-стримы. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, в комитет поступал на согласование проект закона, который направлен на введение ответственности за такие стримы. При этом борьба с негативным контентом должна быть как с создателями, так и с потребителями данной продукции.

Также Бастрыкин обратил внимание на показ сцен насилия в эфире телевизора и в интернете.

"С чем сталкиваются наши следователи? Они расследуют дела о подростковой жестокости. Например, девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube. Подростки наслаждаются своей жестокостью и унижением слабого. Так, стрелок из Казани Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом. И таких примеров масса", - приводит слова Бастрыкина ТАСС.

При этом, председатель СК не видит опасности в популярности блогеров с контентом, соответствующим моральным и нравственным нормам.

"Если же мы говорим о поступках вне общепринятых норм либо граничащих с опасностью для самих авторов таких видео, подобное не должно становиться ориентиром, это очевидно", - заключил Бастрыкин.

Треш-стримы в последние несколько лет часто вирусятся в сети. Например, в 2020 году блогер устроил стрим на фоне бездыханного тела девушки.