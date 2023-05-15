Юрист предупредила, что за ремонт авто на дачном участке можно лишиться земли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России начали действовать новые правила использования земель, относящихся к категории дачных участков. За использование не по назначению предусмотрено серьезное наказание. Например, ремонт авто на даче может привести к тому, что участок изымут.

Многие, приезжая на отдых, между делом ремонтируют машину: меняют резину, проверяют тормозные колодки, масло – за все это можно получить крупный штраф.

Автоюрист, адвокат Ирина Зуй объясняет, что ужесточение правил связано с тем, что при ремонте авто на участке высок риск, что на землю попадут технические жидкости.

- Это химические элементы, которые могут загрязнить почву. Даже простой ремонт, осмотр тормозной системы может привести к утечкам солей тяжелых металлов и загрязнить не только ваш земельный участок, но и земельный участок ваших соседей, — уточнила она Пятому каналу.

Достаточно фото и видео, подтверждающего нарушение, чтобы выписать вам штраф. Сделать такие кадры может кто угодно. Соседи также могут сообщить не только о ремонте, но и мойке автомобиля тем способом, который не соответствует правилам.

Тогда может быть выписан штраф от 3 до 5 тысяч рублей, это при условии, что не был нанесет серьезный вред почве. Если таковой имеется, то заплатить придется больше – 10 тысяч рублей.

Эти нарушения доказываются очень легко. Химический анализ грунта отразит соли тяжелых металлов и наказание последует обязательно.

А вот если владелец участка пренебрегает правилами и регулярно устраивает автосервис на своей земле, то он может ее лишиться. Через суд сотки могут отнять, даже если они находятся в собственности.

Машину нужно ремонтировать в гараже или на СТО.

Использование дачных участков регламентировано многочисленными правилами. Например, если деревья дачника посажены за забором, плоды с них по закону могут срывать все желающие, заявил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли, передает RT.

Кстати, за шашлыки на дачах в неположенном месте тоже грозит штраф. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 тыс до 15 тыс. рублей для физических лиц, сообщает ОТР.

Ранее, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава рассказала "Газете.ru", как избежать захламления дачи. Продумать необходимые системы хранения, регулярно избавляться от старья, а также четко разделить вещи по их назначению.