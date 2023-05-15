Пушилин: украинские войска активизировались на всех направлениях Фото: Александр КОЦ

По всей линии соприкосновения можно заметить активность ВСУ, но это все еще не является анонсированным Украиной контрнаступлением, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, заметно, что сейчас противник пытается понять, на каких позициях находится Россия.

"Мы видим активизацию по всей линии соприкосновения, но это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы замечаем, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем. Мы были вынуждены готовиться к этому, и мы готовы", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Стоит отметить, что тема контрнаступления войск Украины обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев.

Ранее Business Insider отмечал, что западные страны могут нарушить планы по контрнаступлению ВСУ из-за чрезмерного давления на Киев.

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