В Госдуме предложили ввести скидку на коммуналку для студентов Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Госдуме предложили предоставлять 50-% скидку на оплату услуг ЖКХ для студентов, проходящих очное обучение.

С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что для иногородних студентов является серьезной задачей найти жилье на время обучение. Эти траты ложатся на плечи родителей. На содержание съемной квартиры уходят большие деньги, часто суммы такие, что семьи с трудом их изыскивают.

По закону, студентам должны предоставлять общежитие, но при условии, что есть свободные комнаты. Если таковых нет, то проблему нужно решать самостоятельно.

В связи с этим, парламентарий обратился на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести скидку на оплату коммунальных услуг в арендуемом жилье, пишет RT.

Депутаты также предлагают дать одинаковые льготы студентам очного, вечернего и заочного отделения, получающих первое высшее образование. В частности, речь идет о скидке на проезд и на посещение культурных учреждений, которые сегодня доступны только учащимся дневного отделения, сообщает газета "Известия".

Тем временем, в Госдуму внесли законопроект, который позволит студентам-бюджетникам получить работу сразу после выпускного. выпускники образовательных организаций, которые обучались на бюджетной форме, подлежат трудоустройству путём их распределения по полученной квалификации. Отработать они должны будут три года, передает Life.

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