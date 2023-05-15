Десять таежных пожаров тушат в Хабаровском крае

Таежные пожары тушах в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Стабильно тяжелая пожароопасная обстановка сохраняется в Хабаровском крае. Сейчас здесь тушат десять таежных пожаров, которые возникли из-за халатности местных жителей, сообщает Транссибинфо.

На это указывают все признаки. Ведь возгорания фиксируются недалеко от населенных пунктов, а сезон сухих гроз в крае еще не начался. Сейчас тайга горит в шести районах Хабаровского края. Работы по тушению возгорания ведут 288 сотрудников лесоохраны. Кроме того, накануне в Советско-Гаванском и Солнечном районах ввели режим ЧС.

- Один из примеров – пожар на склоне сопки рядом с поселком Горный. Его начали тушить в пятницу и закончили только в воскресенье. А началось все с костра, в котором сжигали дачный мусор. Огонь перекинулся на сопку и, как результат, возник крупный таежный пожар, - рассказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Не стоит забывать, что в Хабаровском крае за поджоги предусмотрены крупные штрафы – до 40 тысяч рублей. Однако пока ни одного поджигателя тайги не задержали.