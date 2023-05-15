Глава МИД Италии Таяни ожидает новую волну мигрантов в случае остановки зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в случае прекращения зерновой сделки и в связи с суданским кризисом может появиться новая мощная волна мигрантов из Африки.

"Нестабильная ситуация с нехваткой зерновых и продовольствия приведет к новой волне миграционных потоков. Мы бы не хотели такого сценария, поскольку он коснется жизни миллионов бедных людей. Это приведет к кризису в странах Африки и в связи с войной в Судане сулит обострение проблемы с мигрантами", - приводит слова Таяни газета Il Messaggero.

Также глава итальянского МИД отметил, что Рим надеется на эффективное посредничество Турции. Она остается важным партнером в НАТО и поддерживает стабильность в Средиземноморском регионе.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит действовать, если до 18 мая 2023 года не будет достигнут консенсус с учетом требований России. Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.