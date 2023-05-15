Детям-сиротам в Кузбассе по поручению губернатора выдали 300 жилищных сертификатов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили сертификаты на покупку жилья. Такая мера поддержки действует в регионе с 2022 года. В этом году сумма выплат была увеличена с 1 млн 421 тысячи рублей до 2 млн 676 тысяч рублей. Глава Кузбасса Сергей Цивилев сегодня вручил 25 сертификатов жителям Кемерово и ближайших населенных пунктов.

«У людей есть возможность кардинально улучшить жизнь, и наша задача - помогать им в приобретении квартиры или дома, - отметил Сергей Цивилев. - Напомню, жилплощадь можно выбрать в любом муниципалитете. Подчеркиваю, что это — дополнение к тем мерам соцподдержки, которые у нас есть для детей-сирот».

Остальные 275 сертификатов получили жители всех муниципалитетов Кузбасса. Размер выплаты рассчитывается исходя из норматива общей площади жилых помещений в 33 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в регионе. Приоритетное право получения сертификата предоставляется лицам из числа детей-сирот, участвующих в СВО.