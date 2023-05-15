Врач-терапевт предостерегла от принятия горячей ванны диабетиков и сердечников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Терапевт «Теледоктор24» Анастасия Меняйлова рассказала, кому нельзя принимать горячую ванну, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Принятие ванны имеет положительное влияние на организм, это известно, но есть свои противопоказания. Если речь идет о высоких температурах – выше 37 градусов, то при определенных проблемах со здоровьем можно нанести вред.

От горячей ванны стоит отказаться если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Причина в том, что в горячей воде тело быстро нагревается, механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. Сердце начинает биться быстрее, увеличивая давление.

Людям, страдающим пониженным артериальным давлением, тоже не стоит выбирать такой вариант. Сосуды еще сильнее расширяются, что может спровоцировать обморок.

Простуда и повышенная температура – еще одно противопоказание. Состояние только усугубится. Мигрени и тромбозы тоже усиливаются от горячей воды.

- Теплые ванны способны вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, а это весьма опасно для диабетика, – отмечает терапевт «Газета.ru».

Частое использование мочалки в сочетании с горячей ванной приводит к микротравмам и сухости кожи.

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